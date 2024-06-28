محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطنين في حائل والمنطقة الشرقية لترويجهم مواد مخدرة

تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطنين في حائل والمنطقة الشرقية لترويجهم مواد مخدرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، على (3) مواطنين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم (2.4) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(1400) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي سياق منفصل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل؛ لترويجهما مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
حائل
المنطقة الشرقية
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
مادة الإمفيتامين المخدر

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