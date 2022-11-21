بالتعاون مع سابتكو.. "كاوست" تبدأ في تشغيل أول نموذج للحافلات الكهربائية داخل الجامعة

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) أول نموذج للحافلات الكهربائية لتكون نموذجًا عالميًا في إدارة الموارد الطبيعية.
وأوضح رئيس جامعة كاوست البرفيسور توني تشان في كلمته أن كاوست اليوم جاهزة للبدء في تشغيل أول حافلة كهربائية كجزء من أسطول متنوع من المركبات بأنواع مختلفة لتحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي إلى جانب تعزيز خطط جامعة الملك عبدالله الأخرى في دعم الاستدامة؛ تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء، ورؤية 2030 والأهداف الطموحة لنقل المملكة العربية السعودية إلى صافي صفر كربون.
وأضاف البروفيسور تشان أن كاوست وشركة سابتكو عملا معًا لمدة سبع سنوات تقريبًا، حيث قامت سابتكو بتزويد كاوست باحتياجات النقل بالحافلات داخل وخارج الحرم الجامعي.
من جانبه، أوضح رئيس حلول النقل المتخصص أحمد الجهني أن سابتكو تحرص على دعم استخدام الطاقة النظيفة التي من شأنها تحقيق الأثر البالغ في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تلوث الهواء، مما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
وأشار إلى أنه ونتيجة للدراسات والأبحاث التي قامت بها كاوست، والتي توّجت بالتعاقد مع سابتكو لتشغيل حافلات كهربائية بالكامل لخدمات التنقل داخل حرم الجامعة والتنقل المدرسي، لتكون سابتكو بذلك أول مشغل للحافلات الكهربائية في المملكة، وبما يسهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع.
يُذكر أنه في عام 2020 قامت كاوست وسابتكو بتوقيع مذكرة تفاهم عززت الشراكة، واستهدفت على وجه التحديد استخدام جامعة الملك عبدالله كمختبر حي لابتكارات النقل، بالإضافة إلى تشغيل المركبات ذاتية القيادة وخدمات ركاب لتكون إضافة لخيارات التنقل داخل الجامعة.