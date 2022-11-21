بالتعاون مع سابتكو.. "كاوست" تبدأ في تشغيل أول نموذج للحافلات الكهربائية داخل الجامعة

وأوضح رئيس جامعة كاوست البرفيسور توني تشان في كلمته أن كاوست اليوم جاهزة للبدء في تشغيل أول حافلة كهربائية كجزء من أسطول متنوع من المركبات بأنواع مختلفة لتحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي إلى جانب تعزيز خطط جامعة الملك عبدالله الأخرى في دعم الاستدامة؛ تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء، ورؤية 2030 والأهداف الطموحة لنقل المملكة العربية السعودية إلى صافي صفر كربون.