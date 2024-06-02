متحدث "الأرصاد": الصيف بدأ مبكراً وهذه المنطقة ستسجل أعلى حرارة في المملكة

قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن يوم أمس هو أول أيام الصيف في المملكة، مبيناً أن صيف هذا العام بدأ مبكراً "إذ رصدنا درجات عالية في المنطقة الشرقية بلغت 48 مئوية".