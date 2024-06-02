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متحدث "الأرصاد": الصيف بدأ مبكراً وهذه المنطقة ستسجل أعلى حرارة في المملكة
قال: صيف العام الماضي شهد أعلى معدلات درجات الحرارة مقارنةً بالأعوام السابقة
قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن يوم أمس هو أول أيام الصيف في المملكة، مبيناً أن صيف هذا العام بدأ مبكراً "إذ رصدنا درجات عالية في المنطقة الشرقية بلغت 48 مئوية".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية له اليوم: نتوقع أن تسجل المنطقة الشرقية أعلى درجات الحرارة في المملكة ،ومرتفعات المنطقة الجنوبية ستشهد أجواء معتدلة وفرص هطول أمطار أعلى من المعدل.
وتابع القحطاني: الأجواء صيف هذا العام حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الجنوبية الداخلية.
وقال: صيف العام الماضي شهد أعلى معدلات درجات الحرارة مقارنة بالأعوام السابقة.