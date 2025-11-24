في خطوة داعمة.. فتح التقديم لبرنامج الأندية العالمية للرياضات الإلكترونية

كما أشار الرئيس التنفيذي لنادي Twisted Minds، إبراهيم بن جبرين، إلى أن البرنامج أسهم في جعل عام 2025 عامًا فارقًا للنادي، بعد التوسع في 14 لعبة، والفوز ببطولتين، وتحقيق المركز الرابع عالميًا.