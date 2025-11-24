في خطوة داعمة.. فتح التقديم لبرنامج الأندية العالمية للرياضات الإلكترونية

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مساء الأحد، عن فتح باب التقديم لبرنامج “شركاء الأندية” لعام 2026، مؤكدة التزامها المستدام بدعم منظومة الرياضات الإلكترونية عالميًا.
ويبلغ حجم البرنامج 20 مليون دولار، ويجمع بين الاستثمار المالي والتوجيه الإستراتيجي والانتشار الدولي، بهدف تسريع نمو منظمات الرياضات الإلكترونية المحترفة.
ويستهدف البرنامج دعم 40 ناديًا حول العالم لتعزيز جماهيرها، وتوسيع التفاعل في أسواق واعدة، مثل الهند، الصين، جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية.
ويستمر التقديم حتى 18 ديسمبر 2025 عبر الموقع الرسمي: esportsworldcup.com/clubprogram.
وستتم دعوة ثمانية أندية مباشرة بناءً على أدائها المتميز في تصنيف بطولة 2025، وهي: Team Falcons، Team Liquid، Team Vitality، Twisted Minds، Virtus.pro، AG.AL، Gen.G Esports، وWeibo Gaming، فيما تُشغل المقاعد المتبقية من خلال عملية التقديم المفتوحة.
وسيُقيّم البرنامج الأندية بناءً على التميز التنافسي، والرؤية طويلة الأمد، وقدرتها على إشراك المجتمعات وتنميتها عبر المحتوى والمبادرات الجماهيرية.
ويتيح البرنامج تمويلًا مرنًا لحملات الوصول للجمهور، وتمكين الابتكار، وتعزيز العلامات التجارية، وتوسيع فرص النمو التجاري.
وشهد عام 2025 تلقي قرابة 200 طلب، اختير منها 40 ناديًا، بينهم 19 ناديًا انضموا لأول مرة، و21 ناديًا من دفعة سابقة، مما يعكس استمرارية البرنامج وتأثيره المتنامي على المشهد العالمي.
وساهم البرنامج في تمكين الأندية من التواصل مع أكثر من 330 مليون مشجع، بينهم 125 مليونًا في الصين، إلى جانب سفر 2000 مشجع إلى الرياض، وتنفيذ مبادرات إبداعية، مثل إرسال قميص نادي G2 Esports إلى الفضاء، وإنتاج نادي REJECT لفيلم أنمي، وإطلاق نادي Karmine Corp لبرنامج فني.
وأكد مدير علاقات الأندية واللاعبين بالمؤسسة، هانز جاغنو، أن التركيز في نسخة 2026 سينصب على تعزيز الانتشار العالمي، وتنمية المجتمعات، وجذب جماهير جديدة لبناء الجيل القادم من عشاق الرياضات الإلكترونية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لنادي Team Falcons، مساعد الدوسري، أن البرنامج مكنهم من بلوغ أعلى درجات التميز التنافسي، وتحقيق الاعتراف العالمي، مؤكدًا استعدادهم لتحقيق اللقب الثالث عام 2026.
كما أشار الرئيس التنفيذي لنادي Twisted Minds، إبراهيم بن جبرين، إلى أن البرنامج أسهم في جعل عام 2025 عامًا فارقًا للنادي، بعد التوسع في 14 لعبة، والفوز ببطولتين، وتحقيق المركز الرابع عالميًا.
يُذكر أن البرنامج يجدد عضويته سنويًا، ولا يضمن القبول فيه التأهل التلقائي لبطولة كأس العالم 2026، حيث يتعين على الأندية التنافس لحجز مقاعدها في المسارات المختلفة، وسيُعلن عن القائمة النهائية في يناير 2026.