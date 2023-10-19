شاهد.. "سبق" ترصد استعدادات المركز الإعلامي لقمة الخليج وآسيان: 114 إعلاميًا و83 وسيلة لتغطية القمة التاريخية

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإعلام على تقديم كل التسهيلات والإمكانات لإنجاح دور الإعلاميين ووسائل الإعلام كافةً من قنوات وإذاعات ووكالات أنباء وصحف في تغطية أعمال القمم والمؤتمرات والمناسبات المهمة التي تُعقد في المملكة.