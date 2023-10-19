شاهد.. "سبق" ترصد استعدادات المركز الإعلامي لقمة الخليج وآسيان: 114 إعلاميًا و83 وسيلة لتغطية القمة التاريخية
أكمل المركز الإعلامي المقام في فندق الماريوت استعداداته وتحضيراته لمواكبة التغطية الإعلامية لـ "قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان" التي تُعقد اليوم الجمعة في العاصمة الرياض.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإعلام على تقديم كل التسهيلات والإمكانات لإنجاح دور الإعلاميين ووسائل الإعلام كافةً من قنوات وإذاعات ووكالات أنباء وصحف في تغطية أعمال القمم والمؤتمرات والمناسبات المهمة التي تُعقد في المملكة.
وتفصيلاً، رصدت "سبق" خلال جولتها بالمركز المقام ضمن المراكز الإعلامية للقمة تسخير وزارة الإعلام كل الإمكانات والتجهيزات لتسهيل مهمة الإعلاميين؛ لإنجاح تغطيتهم أعمال القمة التاريخية والتي تُعقد لأول مرة اليوم في الرياض، حيث جُهز بأفخم وأحدث الأجهزة التقنية ووسائل البث والاتصال التقنية المتطورة.
ووصل عدد الوفود الإعلامية إلى 114 إعلاميًا ما بين محلي ودولي و83 وسيلة إعلامية وقناة تبث رسائلها وتقاريرها الصحفية والتلفزيونية على مدار الساعة عن أحداث القمة، وتم تجهيز مركز إعلامي متكامل باستديوهات وغرف المونتاج بأحدث التجهيزات التقنية والمعدات الفنية.
وسوف تناقش القمة اليوم الجمعة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028، وتعزيز التعاون بين "مجلس التعاون الخليجي" و"آسيان" من خلال الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، والاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.
وتعد دول رابطة "الآسيان" من أكثر التكتلات الاقتصادية نجاحًا، حيث يبلغ عدد سكان دول الرابطة 622 مليون نسمة، على مساحة 4.5 مليون كيلو متر مربع، وناتج محلي يبلغ 3.6 تريليون دولار.
وتضم دول رابطة الآسيان التي تأسست في 1967: 10 دول من جنوب شرقي آسيا، هي: (بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام).