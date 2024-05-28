"أدير العقارية" تطرح 7 فرص استثمارية نموذجية في جدة للبيع بالمزاد العلني

من جانبه، أكد سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أهمية الفرص المطروحة التي تبلغ مساحتها 42,879.73م²، موزّعة على 7 قطع في حي الحمراء الراقي بمدينة جدة. لافتًا إلى أن الأراضي تتميز بكونها أراضي مطورة تناسب الاستخدام السكني والتجاري، وهي تتنوع بمساحاتها لتلبي احتياجات السوق، حيث تبلغ مساحة أكبر قطعة أرض 20,908.96م²، فيما تراوح مساحات باقي القطع ما بين 1,345.82م² و7,734.98م².