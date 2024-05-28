"أدير العقارية" تطرح 7 فرص استثمارية نموذجية في جدة للبيع بالمزاد العلني

تستمر "أدير العقارية" رائدة التسويق العقاري في المملكة، بطرح الفرص الاستثمارية الفريدة من نوعها في المملكة. وها هي تستعد اليوم لطرح 7 فرص جديدة تتميز بموقعها الاستراتيجي في عروس البحر الأحمر جدة، وذلك خلال المزاد العلني الذي تنظمه الشركة يوم الأربعاء 5 يونيو 2024م في قاعة فندق ماريوت بجدة (طريق المدينة).
من جانبه، أكد سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أهمية الفرص المطروحة التي تبلغ مساحتها 42,879.73م²، موزّعة على 7 قطع في حي الحمراء الراقي بمدينة جدة. لافتًا إلى أن الأراضي تتميز بكونها أراضي مطورة تناسب الاستخدام السكني والتجاري، وهي تتنوع بمساحاتها لتلبي احتياجات السوق، حيث تبلغ مساحة أكبر قطعة أرض 20,908.96م²، فيما تراوح مساحات باقي القطع ما بين 1,345.82م² و7,734.98م².
وأشار إلى أن الأراضي تتفرد بموقعها الاستراتيجي في حي الحمراء الهادئ شمال جدة، الذي يتميز بإطلالته على البحر الأحمر، وقربه من الطرق الحيوية، واحتضانه العديد من الفنادق والمطاعم الفاخرة، والمعالم السياحية البارزة، والحدائق الغنّاء التي أضفت على الحيّ مزيداً من السحر والبهاء، وجعلت منه وجهة فريدة للسكن والاستثمار العقاري.
وأوضح "الحربي" بأن أراضي "تيجان جدة" مزودة بكافة الخدمات والمرافق الأساسية.. من شبكات كهرباء، ومياه، وصرف صحي، واتصالات، بالإضافة إلى شبكة طرق داخلية ممتازة. وهي تتميز بقربها من أهم الطرق الرئيسية مثل شارع فلسطين، وطريق الأندلس، وطريق الكورنيش، وطريق الملك عبدالله، التي تمنح الأراضي ميزة الاتصال السريع بمناطق جدة والمملكة بأكملها.
ودعا "الحربي" المستثمرين السعوديين وأصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في مدينة "جدة" التي أضحت اليوم، وجهة سياحيّة واستثماريّة عالميّة، ومقصد كلّ راغب بالنجاح وتحقيق الثروة، لا سيما في مجال الاستثمار العقاري، مع التوجه الحكومي للاستثمار فيها، وتنوع المشاريع الاستثمارية التي تُطرح فيها.