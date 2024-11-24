"أحدث لكل ذي عيال شأنا ولكل ماشية هوانا".. "الحصيني": بداية "الزبانا" توافق "المطرية الـ3"

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الأحد هو الطالع الأخير من الوسم، وهو الزبانا، وأيامه 13يومًا، مشيرًا إلى أنه المنزلة السابعة والأخيرة من الخريف.
وأوضح "الحصيني" أنّ في الزبانا تزداد برودة الجو ليلًا مع اعتدال الأجواء نهارًا على معظم المناطق، وتستمرّ زراعة القمح والشعير والخضار والبقول، ووقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام.
وتابع: فيه يحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها إذا كانت الأرض طينية، ويقلّ من سقي الرملية، ويقولون: "إذا طلعت الزبانا، أحدث لكل ذي عيال شأنا، ولكل ماشية هوانا"؛ كناية عن استِعداد ربّ الأسرة للشتاء - ملابس وغذاء.
وأردف: تستمرّ مع الزبانا الزيادة في طول الليل، ويوافق بدايتها الحالة الممطرة الثالثة على المملكة وفقًا للنماذج.