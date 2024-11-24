"أحدث لكل ذي عيال شأنا ولكل ماشية هوانا".. "الحصيني": بداية "الزبانا" توافق "المطرية الـ3"

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الأحد هو الطالع الأخير من الوسم، وهو الزبانا، وأيامه 13يومًا، مشيرًا إلى أنه المنزلة السابعة والأخيرة من الخريف.