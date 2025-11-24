في اليوم العالمي.. "الندوة العالمية" تشيد بدور المملكة في تمكين المرأة وحمايتها

في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ثمّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها المجتمعية، مؤكدةً دعم القيادة الرشيدة لحقوق المرأة في مختلف المجالات.