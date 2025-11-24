في اليوم العالمي.. "الندوة العالمية" تشيد بدور المملكة في تمكين المرأة وحمايتها

في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ثمّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها المجتمعية، مؤكدةً دعم القيادة الرشيدة لحقوق المرأة في مختلف المجالات.
وأشادت الندوة بالإصلاحات الشاملة التي شهدتها المملكة، والتي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكدت الندوة أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى دور المملكة الريادي في دعم المبادرات الهادفة إلى حماية المرأة وتعزيز حضورها كشريك فاعل في المجتمع.
كما استعرضت الندوة جهودها في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تستهدف رفع كفاءة المرأة وتنمية مهاراتها، إلى جانب تعاونها مع جهات محلية ودولية لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز حماية المرأة وتمكينها من التصدي للتحديات.