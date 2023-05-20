"سفير الشباب العربي" يثمّن جهودَ القيادة في دعم طموح الشباب العربي بملفّات "قمة جدة"

وقال الهاجري: إن للمملكة العربية السعودية دورًا محوريًّا في دعم الجهود الرامية لإيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة الوعي بأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا؛ حيث تبنّى وزراء الخارجية العرب قرار عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عامًا.