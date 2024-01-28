تجاوبًا مع "سبق".. رسائل نصية من "إيجار" للمؤجرين تُفيد بسداد المستأجرين لمبالغ الإيجار

جاء ذلك في تجاوب مع ما نشرته "سبق" في تقرير لها حَمَل عنوان "منصة إيجار: يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر خلال 5 أيام عمل"، والذي ذكرت فيه مطالبات المؤجرين بوصول رسائل على جوالاتهم الموثقة في العقود تُفيدهم بقيام المستأجر بتحويل مبلغ الإيجار عبر المنصة المعتمدة للسداد.