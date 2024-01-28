تجاوبًا مع "سبق".. رسائل نصية من "إيجار" للمؤجرين تُفيد بسداد المستأجرين لمبالغ الإيجار

أكد عدد من المؤجرين وصولَ رسائل نصية على جوالاتهم من منصة "إيجار"، تفيد بسداد مبلغ من الإيجار مع وعد بتحويله على حساباتهم البنكية خلال 5 أيام عمل.
جاء ذلك في تجاوب مع ما نشرته "سبق" في تقرير لها حَمَل عنوان "منصة إيجار: يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر خلال 5 أيام عمل"، والذي ذكرت فيه مطالبات المؤجرين بوصول رسائل على جوالاتهم الموثقة في العقود تُفيدهم بقيام المستأجر بتحويل مبلغ الإيجار عبر المنصة المعتمدة للسداد.
وفي توضيح، أكد عدد من المؤجرين وصولَ رسائل نصية على جولاتهم نصها: "عزيزنا المؤجر؛ نفيدك بسداد المستأجر مبلغًا بقيمة ***** للعقد رقم *********** ويجري العمل على تحويله إلى حسابك البنكي المرتبط بالعقد والمنتهي بـ***** خلال 5 أيام عمل، نسعد بخدمتك".