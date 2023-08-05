"الهيئة السعودية للبحر الأحمر" تُصدر 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية

وأضاف: "حرصنا قبل وخلال إعداد هذه اللوائح على أن تكون مدخلاتها شاملة لجميع المتطلبات والمستهدفات، التي تم جمعها والعمل عليها بالتعاون والتكامل مع شركائنا في منظومة البحر الأحمر؛ لنساهم جميعًا في ضمان حماية بيئته بالتوازي مع العمل على التنمية الاقتصادية للسياحة الساحلية للبحر الأحمر".