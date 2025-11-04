أمانة العاصمة المقدسة تغلق 332 موقعًا مخالفًا وتنظّم بيئة العمل في المنشآت ضمن حملة "مكة تصحح"

واصلت أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة ضمن مبادرة "مكة تصحح"، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف رفع مستوى الامتثال للأنظمة البلدية، وتنظيم بيئة العمل في الورش والمستودعات والأسواق، بما يحقق بيئة حضرية آمنة ومنظمة.
وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق (332) موقعًا مخالفًا، شملت (101) ورشة و(231) مستودعًا، إلى جانب إزالة (78) عربة متنقلة (فود ترك)، وإشعار (38) حظيرة، وتنفيذ زيارات تفتيشية لـ(40) محل تموينات و(50) مطعمًا، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة العامة، والامتثال للأنظمة البلدية والبيئية.
وبيّنت الأمانة أن الفرق الميدانية تواصل أعمالها في ضبط استخدامات الأراضي، وتطبيق كود البناء السعودي، وحصر أكثر من (3200) ورشة ومستودع، بهدف التحقق من نظامية أنشطتها واستكمال إجراءات الترخيص إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتحسين المشهد الحضري، ومكافحة التستر التجاري والممارسات العشوائية، وتعزيز جودة الحياة، من خلال توفير بيئة عمل منظمة وآمنة تدعم التنمية المستدامة.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار تنفيذ الحملات الرقابية وفق جدول زمني يغطي مختلف النطاقات، داعية أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم، والالتزام بالاشتراطات البلدية والبيئية، لضمان استمرارية أعمالهم وفق الأنظمة المعتمدة.