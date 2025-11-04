أمانة العاصمة المقدسة تغلق 332 موقعًا مخالفًا وتنظّم بيئة العمل في المنشآت ضمن حملة "مكة تصحح"

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق (332) موقعًا مخالفًا، شملت (101) ورشة و(231) مستودعًا، إلى جانب إزالة (78) عربة متنقلة (فود ترك)، وإشعار (38) حظيرة، وتنفيذ زيارات تفتيشية لـ(40) محل تموينات و(50) مطعمًا، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة العامة، والامتثال للأنظمة البلدية والبيئية.