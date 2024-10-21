مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض "Global Health"

تشارك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في ملتقى الصحة العالمي "Global Health Exhibition" والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 23 أكتوبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض "ملهم"، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 شركة عالمية ومحلية وعلامة تجارية في قطاع الصحة من أكثر من 70 دولة، ولأكثر من 500 خبير ومتحدث، لمناقشة آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات بوجود المبتكرين والمستثمرين في مجال الصحة.
هذا ويمثل المُلتقى منصة ووجهة عالمية لمناقشة آخر التطورات الصحية، واستعراض أحدث الابتكارات والفرص الصحية الاستثمارية الواعدة، إذ أن مشاركة المجموعة في هذا المعرض الأضخم بالمنطقة، يُعد فرصة كبيرة للاطلاع على أحدث التطورات والتجهيزات الطبية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتطوير أنظمة الرعاية الصحية وتحسينها بما يلبي تطلعات الجميع.
وستقوم المجموعة من خلال جناحها رقم Hall 1 B - R10، بتعريف الزوار باستراتيجياتها الطموحة من أجل الوصول بخدمات الرعاية الصحية لمستويات غير مسبوقة وفي مجالات عدة، وأيضًا تسليط الضوء على إمكاناتها الريادية في مجال تصميم وتشغيل وتطوير المشروعات الصحية، وكذلك نجاحاتها وإسهاماتها في القطاع الصحي، والتعريف بمشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج المملكة.
يُذكر أن ملتقى الصحة العالمي في الرياض يجسد الحدث الصحي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أهم المعارض التي أثبتت مكانتها على مدار سنوات عديدة، ويُشكّل منصة التقاء لأبرز المتخصصين من مُصنّعي المنتجات وموفري الخدمات في مجال الرعاية الصحية، حيث يقدم لهم فرصًا ذهبية لعرض أعمالهم وابتكاراتهم على العملاء الجدد من مختلف أنحاء العالم. ويأتي أيضًا امتدادًا للتقدم الصحي الذي تشهده المملكة، وفقًا لرؤية 2030.