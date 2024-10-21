مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض "Global Health"

يُذكر أن ملتقى الصحة العالمي في الرياض يجسد الحدث الصحي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أهم المعارض التي أثبتت مكانتها على مدار سنوات عديدة، ويُشكّل منصة التقاء لأبرز المتخصصين من مُصنّعي المنتجات وموفري الخدمات في مجال الرعاية الصحية، حيث يقدم لهم فرصًا ذهبية لعرض أعمالهم وابتكاراتهم على العملاء الجدد من مختلف أنحاء العالم. ويأتي أيضًا امتدادًا للتقدم الصحي الذي تشهده المملكة، وفقًا لرؤية 2030.