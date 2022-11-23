4 أسباب وراء فوز وزارة الحج والعمرة بجائزة المعلوماتية عن تطبيق "نسك"

أعلنت جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، في نسختها للعام 2021، عن تتويج وزارة الحج والعمرة بالوسام الذي يعد الأعلى لديها، لما صنعه "اعتمرنا" من علامة فارقة في حياة المسلمين أسهمت بعد فضل الله في حفظ صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين وقت الجائحة بحلول تقنية ميسرة عبر الهواتف الذكية.