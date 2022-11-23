4 أسباب وراء فوز وزارة الحج والعمرة بجائزة المعلوماتية عن تطبيق "نسك"

أعلنت جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، في نسختها للعام 2021، عن تتويج وزارة الحج والعمرة بالوسام الذي يعد الأعلى لديها، لما صنعه "اعتمرنا" من علامة فارقة في حياة المسلمين أسهمت بعد فضل الله في حفظ صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين وقت الجائحة بحلول تقنية ميسرة عبر الهواتف الذكية.
وقد تسلم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة الجائزة.
واستحق تطبيق "اعتمرنا" سابقًا "نسك" حاليًا الفوز بـ"وسام المعلوماتية" لعدة عوامل أسهمت في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وإثراء تجربتهم، وتيسير أداء مناسكهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتقدم منظومة "اعتمرنا" جملة من التسهيلات لتمكين الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين من التخطيط المسبق للرحلة، وتحقيق الأهداف الصحية والتنظيمية والأمنية بشكل صحي وآمن للمسلمين من داخل وخارج المملكة، وإدارة حشود الزوار والمعتمرين باحترافية وفق السعة المكانية بما يضمن عدم التكدس والازدحام على مدار الرحلة، والإشراف المستمر على جميع مقدمي الخدمات حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة.