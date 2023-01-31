"لتبقى" تُعرّف بـ"بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات"

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "#لتبقى" أن من العوامل المهمة عند شراء مركبة جديدة هو "معيار اقتصاد الوقود"، وهو ما يبين نسبة التوفير في استهلاك الوقود، ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ ووحدته (كم/ لتر)، "مثال: سيارة اقتصاد الوقود لها (18 كم/ لتر)، يعني أنها تسير 18 كيلومترًا حتى تستهلك لترًا واحدًا من الوقود".