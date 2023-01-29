بعد تفعيل مراكز الرعاية الأولية.. تجمُّع الشرقية الصحي: انخفاض مراجعي الطوارئ 50%

وبيّن أن 64% من المستشفيات والمراكز التابعة للتجمُّع معتمدة من قِبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، ونطمح أن تكون نسبة المستشفيات المعتمدة 100% في الفترة المقبلة، موضحاً أن التجمُّع يدير ثمانية منافذ، وحدود تغطيته تمتد من الخفجي شمالاً الى الحدود السعودية العُمانية جنوباً.