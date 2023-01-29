بعد تفعيل مراكز الرعاية الأولية.. تجمُّع الشرقية الصحي: انخفاض مراجعي الطوارئ 50%

كشف الرئيس التنفيذي لتجمُّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، عن انخفاض عدد مراجعي الطوارئ 50% نتيجة تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية، وارتفاع وعي أفراد المجتمع بمعرفة آليات تلقي الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، إضافة إلى تمديد ساعات العمل في عددٍ من المراكز الصحية على مدار 24 ساعة و16 ساعة.
وأكّد الغامدي، حصول تجمُّع الشرقية الصحي على المركز الأول في ترشيد الإنفاق من قِبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وحصوله على المركز الأول على مستوى وزارة الصحة في الرحلة العلاجية للمرضى المنوّمين.
وأوضح من خلال ديوانية الأطباء في لقائها 79 بعنوان "رحلة التحول الصحي في المنطقة الشرقية.. الانطلاقة وما تحقق"، أخيراً، أن التجمُّع يحتوي على 22 مستشفى و131 مركز رعاية صحية أولية تشمل الرعاية الأولية والطوارئ والإصابات والحوادث والجراحة والمرضى المنوّمين والرعاية الممتدة والرعاية المنزلية والتصوير الطبي والمختبرات.
وأضاف الغامدي، أنه تم تنظيم تجمُّع الشرقية الصحي كوحدة قيادية مركزية واحدة وست شبكات لتقديم الرعاية الصحية مقسمة جغرافيا ومصممة جيداً لتلبية احتياجات السكان، وهي: شبكة المستشفيات التخصصية وشبكة الدمام الصحية وشبكة الجبيل الصحية وشبكة الخبر الصحية وشبكة القطيف الصحية وأيضاً شبكة الخدمات الصحية الطرفية.
وبيّن أن 64% من المستشفيات والمراكز التابعة للتجمُّع معتمدة من قِبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، ونطمح أن تكون نسبة المستشفيات المعتمدة 100% في الفترة المقبلة، موضحاً أن التجمُّع يدير ثمانية منافذ، وحدود تغطيته تمتد من الخفجي شمالاً الى الحدود السعودية العُمانية جنوباً.