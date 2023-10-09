"الجدعان" يترأس وفد المملكة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2023

ويضم الوفد: محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، ووكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية ثامر بن صالح الجارد، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.