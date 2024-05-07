41 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وتوقّع المركز أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 41 ْمئوية، فيما سجّلت طريف والسودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة وشرورة والتنهات والدهناء والصمان 39 ْمئوية، والدمام والخرج ووادي الدواسر 38 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والسودة في أدنى القائمة بـ 13 درجة، والباحة والقريات 14 ْمئوية.
وأوضح أن طريف والقريات سجّلتا أعلى نسبة رطوبة 90%.