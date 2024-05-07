41 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وتوقّع المركز أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة.