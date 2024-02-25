بشراكة القطاع الخاص ومنشآت وطنية.. 863 ألف فرصة تدريبية تنجزها "وعد"

ونجحت المبادرة خلال عام 2023 في توفير أكثر من 863.675 فرصة تدريبية للكوادر الوطنية؛ حيث حققت المبادرة خلال النصف الثاني من عام 2023م أكثر من 670 ألف فرصة تدريبية، فيما أنجزت الحملة خلال النصف الأول أكثر من 193.261 فرصة تدريبية من خلال التشارك والتعاون مع 14 منشأة وطنية.