أكثر من 200 طالب بتعليم ينبع يعبرون عن فخرهم بتطبيق تجارب علمية في "انعدام الجاذبية"

وعن أهمية البرنامج للطلاب والطالبات وفق مستهدفات الرؤية الوطنية، أوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني، أنه في ظل التطورات والتغيرات العالمية في مجال الفضاء، وسعياً لتحقيق رؤية المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في الفضاء بحلول عام 2030م، ولأهمية تنمية مهارات وقدرات طلبة التعليم العام في المملكة وتنفيذ البرامج والأنشطة التعليمية والتثقيفية التي تساهم في رفع مستوى الوعي في جميع المجالات العلمية، ودعم وتشجيع الابتكارات والبحوث العلمية، وبالتزامن مع رحلة رواد الفضاء السعوديين، تم ترشيح الطلاب المتميزين على مستوى الإدارات التعليمية للمشاركة في المهمة الوطنية، وتنفيذ التجارب العلمية.