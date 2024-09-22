القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني

كما أعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة وعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص بلاده الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية أوجه مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، بما يحقق ويلبي طموحات وتطلعات ومصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الشقيقين.