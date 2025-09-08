فرص عقارية بمزاد أرسان 3

تعلن شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "أرسان" إلكتروني وذلك من يوم الجمعة 19/9/2025 الساعة 1 مساء حتى يوم الأحد 21/9/2025 الساعة: 8:00 مساء عبر منصة وصلت للمزادات.