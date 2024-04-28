القبض على مواطن و5 مخالفين بجازان.. "حشيش" و"قات" و"أقراص"

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بجازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بمحافظة الدائر؛ لتهريبهم (20.925) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ونبات القات المخدر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.