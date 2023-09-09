"قوة ونفوذ وتأثير".. صورة مقربة لحضور المملكة الرفيع بـ"G20" يبلورها "الفالح"

ونوّه "الفالح" إلى أهمية التحول التقني والبنية التحتية الرقمية في تقدم وازدهار الدول؛ مما شجع الهند على جعل الأولوية له خلال رئاستها هذا العام، متناولًا ما حقّقته المملكة من مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي وجودة الحياة، وجودة البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها عالميًّا في مجال الحكومة الرقمية، وتحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، في مؤشرات صادرة عن الأمم المتحدة، بحصولها على المرتبة الـ"31" في عام 2022م، متقدمة بذلك "12" مرتبة على مستوى دول العالم عن عام 2020م، كما حقّقت المملكة المرتبة الـ"27" من أصل "193" دولة في مؤشر البنية التحتيّة للاتصالات في عام 2022م؛ وذلك بفضل الجهود المبذولة لتصبح المملكة نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات الرقمية.