البنك العربي الوطني anb شريكا إستراتيجيا لدعم فعاليات وبرامج "جولف السعودية"

وكان من ثمار هذه الإتفاقية رعاية البنك العربي الوطني الحصرية للبطولة العربية للجولف للرجال والروّاد، التي اختتمت مؤخرًا في الرياض بتنظيم الاتحاد السعودي للجولف وتحت إشراف الاتحاد العربي للجولف، وبمشاركة عربية قياسية من 13 دولة، ما جعلها واحدة من أبرز نسخ البطولة في تاريخها، في الوقت الذي أسهمت فيه رعاية البنك في إبراز البطولة إعلامياً وفنياً على مستوى رفيع.