البنك العربي الوطني anb شريكا إستراتيجيا لدعم فعاليات وبرامج "جولف السعودية"

وقّعت الشركة السعودية للجولف (جولف السعودية) اتفاقية شراكة استراتيجية مع البنك العربي الوطني (anb)، يدعم البنك بموجبها الفعاليات والبرامج الرئيسية التي تنظمها جولف السعودية، إضافة إلى ما تتيحه من حضور مميز للبنك ومشاركة فاعلة في مختلف البطولات والمبادرات التطويرية.
قام بالتوقيع على الاتفاقية في نادي الرياض للجولف المدير التنفيذي لجولف السعودية الأستاذ نوح علي رضا ، والأستاذ خالد الراشد – الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد لدى البنك العربي الوطني، وبحضور عدد من التنفيذيين لدى الجانبين.
وتمثّل هذه الإتفاقية خطوة داعمة لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لرياضة الجولف، وتحفيز بيئتها الجاذبة، وتطوير منظومة بنيتها التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب ما تعكسه من تعزيز لدور القطاع الخاص السعودي في دعم الرياضة باعتبارها محرك تنموي واقتصادي مؤثر يتماشى مع تطلعات ومستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، وتأكيداً على دور البنك العربي الوطني كمساهم حيوي في دعم التوجهات الاستراتيجية الوطنية.
وكان من ثمار هذه الإتفاقية رعاية البنك العربي الوطني الحصرية للبطولة العربية للجولف للرجال والروّاد، التي اختتمت مؤخرًا في الرياض بتنظيم الاتحاد السعودي للجولف وتحت إشراف الاتحاد العربي للجولف، وبمشاركة عربية قياسية من 13 دولة، ما جعلها واحدة من أبرز نسخ البطولة في تاريخها، في الوقت الذي أسهمت فيه رعاية البنك في إبراز البطولة إعلامياً وفنياً على مستوى رفيع.
وأكد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية الأستاذ نوح علي رضا، أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو بناء نموذج تعاون مستدام يسهم في تطوير منظومة الجولف، ودعم المبادرات والبطولات العربية والدولية.
وقال: "وجود شريك وطني بحجم البنك العربي الوطني يعزّز جهودنا في تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، ويعكس الثقة المتبادلة في مستقبل الجولف السعودي والعربي."
من ناحيته، أعرب خالد الراشد عن اعتزاز البنك العربي الوطني بهذه الشراكة مع "جولف السعودية" وأن يكون جزءاً داعماً وحاضراً في فعالياتها ومبادراتها والتي كانت باكورتها البطولة العربية للجولف، وذلك إنطلاقاً من دور البنك الفاعل والحيوي في مجال المسؤولية المجتمعية والتي تمثل الرياضة إحدى عناوينها الرئيسة، ومحوراً مهماً من محاور إلهام الأجيال الذين يمثلون بدورهم جوهر إهتمامات البنك وأولوياته.
وأضاف الراشد: "ندرك في anb ما تعنيه اليوم "الرياضة" على الصعيد العالمي من أهمية استثمارية وتنموية واعدة، ونتابع باهتمام الزخم الذي تحظى به رياضة الجولف في المملكة والتحولات النوعية التي تستهدف جعل المملكة محطة عالمية للبطولات والمنافسات وفق رؤية السعودية 2030، ونحن سعداء بأن نسهم في دعم وتمكين هذه التحولات وأن يكون إسم البنك حاضراً فيها".