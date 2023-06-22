في خطاب شكر.. سفارة جنوب السودان بالمملكة تثمّن جهود الندوة العالمية في خدمة المجتمعات

وجاء في نص الخطاب: "يشرفني أن أعبّر عن نفسي وإنابة عن أعضاء البعثة وقيادة وزارة الخارجية في جنوب السودان أن نسجل لكم الامتنان والتقدير لهذا الدعم السخي ونشيد بالجهود التي تبذلها الندوة العالمية في الخدمات التي تقدمها للمجتمعات في العالم دون من أو أذى انطلاقًا من المبادئ الإنسانية والإسلامية بلا حدود ولا فواصل عرقية أو عقائدية وتقريبها بين الأديان والأعراف والثقافات للشعوب المختلفة حول العالم.