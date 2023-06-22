في خطاب شكر.. سفارة جنوب السودان بالمملكة تثمّن جهود الندوة العالمية في خدمة المجتمعات

ثمنت سفارة جمهورية جنوب السودان في المملكة جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي تقدمها للمجتمعات في مختلف دول العالم انطلاقًا من المبادئ الإنسانية والإسلامية منذ تأسيسها إلى اليوم، وحرصها على التقارب بين الأعراف والثقافات المختلفة للأمم والشعوب.
وتفصيلاً، جاء ذلك في خطاب شكر موجه من السفير "خميس حقار ذات" القائم بالأعمال بالإنابة إلى الندوة العالمية باسم أمينها العام الدكتور صالح الوهيبي يشكره فيها على إهداء الندوة العالمية أجهزة مكتبية متنوعة للسفارة.
وجاء في نص الخطاب: "يشرفني أن أعبّر عن نفسي وإنابة عن أعضاء البعثة وقيادة وزارة الخارجية في جنوب السودان أن نسجل لكم الامتنان والتقدير لهذا الدعم السخي ونشيد بالجهود التي تبذلها الندوة العالمية في الخدمات التي تقدمها للمجتمعات في العالم دون من أو أذى انطلاقًا من المبادئ الإنسانية والإسلامية بلا حدود ولا فواصل عرقية أو عقائدية وتقريبها بين الأديان والأعراف والثقافات للشعوب المختلفة حول العالم.
وقال إن : "الندوة العالمية لها سمتها البارزة في محاربة التطرف الديني ونبذ الغلو والعنصرية البغيضة مما جعلها محل تقدير واحترام على مستوى العالم وقدم لها أسمى التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك وسأل الله أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يخفف الآلام والمحن على الشعوب التي تعاني ويلات الحروب والكوارث والأزمات".