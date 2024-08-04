بينها حضور عربي بميدالية تاريخية.. 6 أحداث تقع لأول مرة في أولمبياد باريس

تشهد دورة الألعاب الأولمبية في باريس، عددًا من اللحظات التاريخية للدول التي دخلت التاريخ الأولمبي "لأول مرة".
وخلال هذه الدورة ضَمِنَ العرب تحقيق أول ميدالية أولمبية في كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في الوطن العربي، والتي استعصت على العرب؛ ولكن مع تأهل مصر والمغرب لدور نصف النهائي، أصبحت الميدالية البرونزية -على الأقل- مضمونة لدولة عربية.
وحققت الفلبين أول ميدالية لها في الجمباز، عن طريق كارلوس يولو، الذي خطف ذهبية الجمباز الأرضي بطريقة مذهلة، السبت.
ووفق "سكاي نيوز عربية" حققت جمهورية إيرلندا أول ميدالية في الجمباز، بفضل نجمها المتألق رايس مكلينهان، الذي هيمن على مسابقة حصان القفز؛ فيما حصدت غواتيمالا أول ميدالية ذهبية في تاريخها، بفضل بطلة الرماية بالبندقية، أدريانا روانو، التي لم تتمالك دموعها عند سماع النشيد الغواتيمالي في الأولمبياد لأول مرة عبر التاريخ.
واحتفلت جزيرة سان لوشيا الصغيرة ببطلة 100 متر الجديدة، العدّاءة التي صدمت العالم السبت، جولين ألفريد.
وكذلك جزيرة دومينيكا، التي يقطنها 70 ألف شخص فقط، وسط الكاريبي، التي حققت أول ميدالية في تاريخها، بفضل ذهبية بطلة القفزة الثلاثية تيا لافوند.