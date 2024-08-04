بينها حضور عربي بميدالية تاريخية.. 6 أحداث تقع لأول مرة في أولمبياد باريس

ووفق "سكاي نيوز عربية" حققت جمهورية إيرلندا أول ميدالية في الجمباز، بفضل نجمها المتألق رايس مكلينهان، الذي هيمن على مسابقة حصان القفز؛ فيما حصدت غواتيمالا أول ميدالية ذهبية في تاريخها، بفضل بطلة الرماية بالبندقية، أدريانا روانو، التي لم تتمالك دموعها عند سماع النشيد الغواتيمالي في الأولمبياد لأول مرة عبر التاريخ.