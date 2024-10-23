وزير الصناعة: يجب مواكبة المتغيرات القائمة واستغلال الفرص للمنافسة عالميًّا

وأضاف في كلمته خلال منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف المنعقد في الرياض، أن البيئة المتشارك فيها تعمل على الاستمرارية والاستدامة وتقرير الأمور التي يستحقها العالم؛ مبينًا أنه من خلال التنامي السريع في عالم التكنولوجيا فإنه يجب على الجميع في كل القطاعات أن يعملوا معًا من أجل نقل المعلومات والبيانات التي يمكن من خلالها التغلب على كل التحديات التي تواجه القطاع.