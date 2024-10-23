وزير الصناعة: يجب مواكبة المتغيرات القائمة واستغلال الفرص للمنافسة عالميًّا

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية: إنه يجب مواكبة المتغيرات القائمة والسريعة في العالم واستغلال الفرص المقدمة من خلال ما هو قائم عالميًّا في التقدم الصناعي للمنافسة عالميًّا.
وأضاف في كلمته خلال منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف المنعقد في الرياض، أن البيئة المتشارك فيها تعمل على الاستمرارية والاستدامة وتقرير الأمور التي يستحقها العالم؛ مبينًا أنه من خلال التنامي السريع في عالم التكنولوجيا فإنه يجب على الجميع في كل القطاعات أن يعملوا معًا من أجل نقل المعلومات والبيانات التي يمكن من خلالها التغلب على كل التحديات التي تواجه القطاع.
وبيّن أن المملكة من خلال رؤية 2030، تعمل على استكشاف قطاعات جديدة، وأن تقود الصناعة في البيئة المحلية والوطنية نحو النجاح لأن هذا سيعمل على تذليل ما قد يواجهها من تحديات عالمية، وستعمل على عملية التجديد والتطوير.