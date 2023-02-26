6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية للفصل الثاني

وخصصت وزارة التعليم ممثلةً في إدارات التوجيه الطلابي خدمة الاستشارات الهاتفية التي يقدمها مختصون في المجالين التعليمي والنفسي؛ بهدف مساندة ودعم الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالاختبارات وتهيئتهم نفسياً؛ لتحقيق أفضل النتائج للتفوق الدراسي، مثمنةً في الوقت نفسه جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية في الإعداد والتهيئة المبكرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها، وإعلان النتائج في الوقت المحدد.