"متحدث الأرصاد" يحذّر من روابط مزيّفة ومشبوهة تروّج لوظائف المركز برسوم مالية

وكان المركز أصدر بيانًا ردًّا على الاستفسارات حول رسائل التوظيف التي تحمل روابط إلكترونية أكّد خلاله أنه لم يعلن عن أي وظيفة في الفترة الحالية، وفي حال توافرت سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية دون أية رسوم.