محليات

"متحدث الأرصاد" يحذّر من روابط مزيّفة ومشبوهة تروّج لوظائف المركز برسوم مالية

"القحطاني": لدينا قنوات رسمية معنية بالتوظيف وسنلجأ للجهات المختصّة للإبلاغ عن المخالفين
متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني
متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني

حذّر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، من الروابط المزيفة والمشبوهة التي تروّج لوظائف المركز برسوم مالية.

وأكّد القحطاني أنّ المركز لديه قنواته الرسمية المعنية بالتوظيف، وقد سبق التأكيد على ذلك، لافتًا إلى أنه سيتمّ إشعار الجهات المختصّة للتعامل مع هذه الحالات.

وأضاف: أنه يتمّ استقبال البلاغات حول مثل هذه الروابط على الرقم المجاني "1987".

وكان المركز أصدر بيانًا ردًّا على الاستفسارات حول رسائل التوظيف التي تحمل روابط إلكترونية أكّد خلاله أنه لم يعلن عن أي وظيفة في الفترة الحالية، وفي حال توافرت سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية دون أية رسوم.

الأرصاد
حسين القحطاني
المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد

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