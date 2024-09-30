"جايكو 7" تزدهر في السوق السعودي حيث تعيد التكنولوجيا الذكية للطرق الوعرة تشكيل مستقبل السفر

فيما يتعلق بأداء السلامة، فإن JAECOO 7 مزودة بـ 19 نظامًا متقدمًا من أنظمة مساعدة القيادة الذكية (ADAS)، بدءًا من التحكم في السرعة التكيفية، وصولًا إلى المساعدة في البقاء في المسار، وحتى الفرملة الطارئة التلقائية، توفر كل تقنية ضمانًا أمنيًا قويًا للسائق، ومن الجدير بالذكر أن الكاميرا البانورامية بزاوية 540° تجعل رؤية البيئة المحيطة أثناء الركن واضحة تمامًا، مما يسهل عملية الركن في الأماكن الضيقة، ومن الأمور التي تميز JAECOO 7 عن غيرها في نفس الفئة هو نظام الشبكة الذكية داخل السيارة، من خلال تطبيق OMODA & JAECOO، يمكن تنفيذ عمليات مريحة مثل التحكم عن بُعد في السيارة، تشغيل التكييف قبل الدخول، والعثور على السيارة بضغطة واحدة، مما يعكس الإمكانيات اللامحدودة للحياة التكنولوجية المستقبلية.