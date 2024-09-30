"جايكو 7" تزدهر في السوق السعودي حيث تعيد التكنولوجيا الذكية للطرق الوعرة تشكيل مستقبل السفر

منذ الإطلاق الكبير لـ JAECOO 7 في المملكة العربية السعودية، وفي غضون شهر واحد فقط، تمكنت السيارة من تجسيد مفهوم العلامة التجارية الأساسي "من الكلاسيكية، لما بعد الكلاسيكية" من خلال جاذبيتها المميزة وتمركزها الصحيح في السوق، حيث تجمع JAECOO 7 بين الجماليات التصميمية الفريدة والتكنولوجيا المستقبلية، وتلبي تطلعات الناس نحو حياة عالية الجودة بأدائها المميز وتجهيزاتها الذكية، وسرعان ما نالت استحسان النخب الحضرية في المدن، لتصبح اختيارهم الأول.
جايكو 7 مزودة بشريحة قوية جدًا من نوع 8155 قادرة على إجراء 8 تريليونات عملية في الثانية، مما يضفي قوة ذكية هائلة على السيارة، كما تتيح الشاشة البانورامية الكبيرة بحجم 14.8 بوصة توسيع الحدود البصرية وجعل الرحلة أكثر إشراقًا، بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تقنية عرض المعلومات الأمامية (W-HUD) على جميع الطرق، والتي تعرض المعلومات الأساسية للسائق مباشرة أمام نظره، مما يضمن القيادة الآمنة، ويوفر المزيد من السهولة والكفاءة، وتتيح الوظائف الذكية المتصلة بالإنترنت جعل السيارة نافذة للتواصل مع العالم الخارجي، سواء كان ذلك للملاحة أو الترفيه أو التواصل، حيث يمكن التحكم في كل شيء بسهولة.
فيما يتعلق بأداء السلامة، فإن JAECOO 7 مزودة بـ 19 نظامًا متقدمًا من أنظمة مساعدة القيادة الذكية (ADAS)، بدءًا من التحكم في السرعة التكيفية، وصولًا إلى المساعدة في البقاء في المسار، وحتى الفرملة الطارئة التلقائية، توفر كل تقنية ضمانًا أمنيًا قويًا للسائق، ومن الجدير بالذكر أن الكاميرا البانورامية بزاوية 540° تجعل رؤية البيئة المحيطة أثناء الركن واضحة تمامًا، مما يسهل عملية الركن في الأماكن الضيقة، ومن الأمور التي تميز JAECOO 7 عن غيرها في نفس الفئة هو نظام الشبكة الذكية داخل السيارة، من خلال تطبيق OMODA & JAECOO، يمكن تنفيذ عمليات مريحة مثل التحكم عن بُعد في السيارة، تشغيل التكييف قبل الدخول، والعثور على السيارة بضغطة واحدة، مما يعكس الإمكانيات اللامحدودة للحياة التكنولوجية المستقبلية.
أداء JAECOO 7 في الطرق الوعرة مبهر كذلك، فالتقنية الخاصة بالدفع الرباعي، مع السبعة أوضاع للقيادة المختلفة، تمكّن السيارة من التعامل بسهولة مع ظروف الطرق المتنوعة، سواء في شوارع المدن أو خلال المغامرات البرية، كما أن JAECOO 7 تتمتع بمعايير سلامة عالية جدًا، حيث تبلغ قوة التواء الهيكل 23000 نيوتن متر/ درجة، ويصل نسبة الفولاذ عالي القوة إلى 80%، مما يوفر ضمانًا قويًا لسلامة السائق.
في تجارب القيادة التي قامت بها العديد من وسائل الإعلام، تم التأكد من الأداء المتميز لـ JAECOO 7 على الطرق الوعرة، سواء كانت التضاريس منحدرات شديدة أو أراضٍ موحلة أو رمال ناعمة، يمكن للسيارة التغلب على جميع التحديات بسهولة وثبات، مما يمنح السائق شعورًا فريدًا بالمتعة والإنجاز أثناء القيادة.
بالنظر إلى المستقبل، فإن تخطيط منتجات OMODA & JAECOO يشهد نموًا غير مسبوق من حيث الحيوية والإبداع، بعد JAECOO 7، تخطط العلامة التجارية لإطلاق موديلين جديدين، JAECOO 8 وJAECOO 5، لتلبية احتياجات مختلف المستهلكين، يُشار إلى أن JAECOO 8 يُعرّف بـ "مقصورة الدرجة الأولى للطرق الوعرة"، ويُعد نموذجًا للفخامة العصرية، بفضل تصميمه الفريد وأدائه الممتاز، سيقدم تجربة قيادة غير مسبوقة للأشخاص الذين يسعون لتحقيق جودة حياة فائقة ويطمحون لاستكشاف العالم المجهول.
أما JAECOO 5 الذي يُعتبر أول سيارة دفع رباعي صلبة للشباب، فقد جذب اهتمامًا واسعًا وتوقعات عالية منذ ظهور الصور الأولية له. فهو ليس فقط الخيار المثالي للشباب للدخول إلى عالم الطرق الوعرة، بل أيضًا أفضل شريك لاستعراض الأسلوب الشخصي واستكشاف حياة حرة. ووفقًا لآخر الأخبار، سيتم الكشف عن JAECOO 5 رسميًا في قمة مستخدمي OMODA & JAECOO الدولية في أكتوبر.
يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO وOMODA عبر الروابط أدناه:
OMODA: https://www.wjx.cn/vm/tiVsz3H.aspx
JAECOO: https://www.wjx.cn/vm/twn7HVn.aspx#