"ثبات المسكن" تعلن بدء بيع 537 وحدة سكنية في مشروع " مد قمرة " بالقطيف

أعلنت شركة ثبات المسكن العقارية عن بدء البيع في مشروع " مد قمرة " بمدينة القطيف في المنطقة الشرقية وذلك ضمن شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان وبرنامج " وافي " للبيع أو التأجير على الخارطة.
ويقع مشروع " مد قمرة " في مدينة " صفوى " التابعة لمحافظة القطيف على بعد كيلومترين من شاطئ الخليج، ويمتد على مساحة تصل إلى 230,000 متر مربع، ويضم 537 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها مابين 250 إلى 381 متر مربع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ثبات المسكن العقارية يوسف الصالح: "يسعدنا أن نعلن بدء البيع في مد قمرة، وهو المشروع الثالث لثبات المسكن بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان بعد مشروعي المهندية ومد السكني".
وتابع: " أطلقنا سابقاً وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان مشروع " المهندية " في الرياض، الذي يضم 628 وحدة سكنية تمتد على مساحة 369 ألف متر مربع، إضافة إلى مشروع " مد السكني " بالمنطقة الشرقية، أول مشاريعنا المتكاملة، والذي يحوي على 728 وحدة سكنية تم بناؤها على مساحة تتجاوز 310 ألف كيلو متر مربع، وحصلنا بفضل الله على جائزة أفضل مطور عقاري لعام 2021 عن المشروع".
وأضاف: " إن حصولنا على جائزة أفضل مطور عقاري للعام 2021 ؛ يؤكد التزامنا بتوفير وحدات سكنية بأعلى المعايير وأحدث التصاميم التي تتيح الرفاهية والخصوصية في الوقت ذاته، وتلبي تطلعات الأسر السعودية ".
ويضم مشروع " مد قمرة " 3 نماذج من الوحدات السكنية، كما يحتوي على مدارس ومجمعات رياض أطفال ومساجد، إضافة إلى حديقة مركزية تصل مساحتها إلى 14 ألف متر مربع، كما يقدم المشروع ضمانات تصل إلى 10 سنوات على الهيكل الإنشائي وعزل المياه.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة ثبات المسكن العقارية الأستاذ عبدالإله الحقباني: " نجحنا بفضل الله في تطوير ما يزيد عن 700 ألف متر مربع وبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية وفق أعلى معايير الجودة، وسنواصل توفير الحلول السكنية للمساهمة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030".