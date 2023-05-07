"ثبات المسكن" تعلن بدء بيع 537 وحدة سكنية في مشروع " مد قمرة " بالقطيف

وتابع: " أطلقنا سابقاً وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان مشروع " المهندية " في الرياض، الذي يضم 628 وحدة سكنية تمتد على مساحة 369 ألف متر مربع، إضافة إلى مشروع " مد السكني " بالمنطقة الشرقية، أول مشاريعنا المتكاملة، والذي يحوي على 728 وحدة سكنية تم بناؤها على مساحة تتجاوز 310 ألف كيلو متر مربع، وحصلنا بفضل الله على جائزة أفضل مطور عقاري لعام 2021 عن المشروع".