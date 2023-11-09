المملكة توقّع 5 مذكرات تفاهم مع دول أفريقية تشمل مجالات الطاقة

وتمثل المذكرة تفعيلاً عمليّاً لمبادرة "تمكين أفريقيا"، التي أطلقتها المملكة خلال أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أُقيم في الرياض الشهر الماضي، والتي تستهدف الإسهام في مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تحديات الحصول على إمداداتٍ موثوقٍ بها ومُستدامة من الطاقة، بأيسر التكاليف، مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث، وتحسين صحة الإنسان ورفاهيته.