إقبال ورواج للمستلزمات.. سحر "نفود حائل الذهبية" يجذب هواة الرحلات البرية

وفي المقابل تشهد المحلات المتخصّصة لبيع مستلزمات الرحلات البرية في منطقة حائل، إقبالًا كبيرًا من عشاق الصحراء؛ حيث أوضح أحد ملاك محلات لوازم الرحالات البرية أن الطلب كثيف خلال هذه الأيام؛ لما تعيشه المنطقة من موسم مطري جميل، مشيرًا إلى أن الطلب متزايد على الخيام، والحطب المستورد ذي الجودة العالية، والفرش، ومولدات الكهرباء، والرواق، وأدوات تجهيز القهوة والشاي، وغيرها من المستلزمات البرية.