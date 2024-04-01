تسلُّم الشحنة بمواقع محدّدة بمكة أو تسليم بعد العيد.. "هيئة النقل" تعتذر لعملائها

تجاوبت الهيئة العامة للنقل مع تغريدة عددٍ من المتضرّرين من احدى شركات الشحن بعد قيامها بإرسال رسائل إلى عملائها تعتذر لهم من توصيل طلباتهم إلى عناوين التوصيل بسبب ضغط الموسم وكثرة الشحنات -على حد تعبيرهم-، وأن إحدى الشاحنات -الدينّات- الحاملة لطلبات العملاء سوف تقف في مواقع متعدّدة في العاصمة المقدّسة، ويجب عليهم تسلُّم شحناتهم من موقع وجود الشاحنة، أو ستتم إعادة طلبهم إلى المستودع، وسيكون موعد التسليم بعد العيد.