تسلُّم الشحنة بمواقع محدّدة بمكة أو تسليم بعد العيد.. "هيئة النقل" تعتذر لعملائها

تجاوبت الهيئة العامة للنقل مع تغريدة عددٍ من المتضرّرين من احدى شركات الشحن بعد قيامها بإرسال رسائل إلى عملائها تعتذر لهم من توصيل طلباتهم إلى عناوين التوصيل بسبب ضغط الموسم وكثرة الشحنات -على حد تعبيرهم-، وأن إحدى الشاحنات -الدينّات- الحاملة لطلبات العملاء سوف تقف في مواقع متعدّدة في العاصمة المقدّسة، ويجب عليهم تسلُّم شحناتهم من موقع وجود الشاحنة، أو ستتم إعادة طلبهم إلى المستودع، وسيكون موعد التسليم بعد العيد.
وقال حساب العناية بالعملاء التابع للهيئة لعامة للنقل: "أهلاً بك، وفقاً للائحة التنظيمية لنشاط نقل الطرود البريدية التي تنص على تسليم المادة البريدية إلى العنوان الوطني للمرسل إليه أو المتفق عليه في عقد تقديم الخدمة، فإنه "في حال مخالفة ذلك نسعد باستقبال ملاحظاتكم على الرقم الموحّد 19929 أو من خلال الرابط الآتي: eservices.tga.gov.sa
"سبق" بدورها رصدت وجود شركة الشحن في أحد المواقع بالشرائع وقت المساء بانتظار العملاء لتسليمهم بضائعهم رغم دفعهم رسوم توصيلها إلى العنوان الوطني.