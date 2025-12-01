موطن العقارية: إنجاز أكثر من 60% من مشروع "مصانع موطن-عباقر الجاهزة" بالرياض

أعلنت شركة موطن العقارية عن تحقيق تقدم كبير في أعمال تطوير وتنفيذ مشروع "مصانع موطن-عباقر الجاهزة" بمدينة الرياض، موضحة أن نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 60% حتى الآن. ويأتي هذا المشروع بالتحالف مع شركة عباقر للاستثمار العقاري، لإنشاء 162 مصنعاً جاهزاً على مساحة تزيد عن 183 ألف متر مربع، وبحجم استثمارات يتجاوز 400 مليون ريال، وتحت إشراف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
وتسير أعمال التطوير بوتيرة متسارعة، متقدمة على الجدول الزمني المعتمد للمشروع. حيث تم الانتهاء بنجاح من أعمال التسوية والحفر والردم وصب القواعد الخرسانية، وكذلك الانتهاء من تنفيذ خزانات المياه والحريق للمصانع، كما يشمل التقدم الملحوظ في الأعمال تركيب أجزاء كبيرة من الهياكل المعدنية للمصانع والبدء في تركيب الأسقف والجدران الخارجية ونظام الحريق والسلامة للمصانع، ومع هذا الإنجاز المتقدم والسريع، تواصل موطن العمل على استكمال الأعمال المتبقية، حيث يُتوقع تسليم المرحلة الأولى في شهر مارس 2026 والتي تضم 81 مصنعاً جاهزاً، في حين ينتهي كامل المشروع مع نهاية العام 2026م.
تبلغ مسطحات البناء في المشروع أكثر من 111 آلاف متر مربع، وتتراوح مساحة المصنع الواحد بين 650 إلى 1000 متر مربع. يوفر كل مصنع بيئة عمل متكاملة تشمل صالة للإنتاج مع ميزانين مخصص للمكاتب، ومواقف سيارات خاصة، ومناطق للتخزين، ومزودة بجميع الخدمات الأساسية اللازمة مثل شبكات الكهرباء والمياه، وأنظمة السلامة ومكافحة الحريق. ويقع المشروع ضمن مدينة البوابة الصناعية بالرياض التي تبعد 3 دقائق عن المدينة الصناعية الثانية، وتصنف كأكبر مدينة صناعية يُطورها القطاع الخاص في الشرق الأوسط، وتتميز ببنية تحتية متكاملة ذات جودة عالية، تتضمن محطة كهرباء بقدرة (120 م.ف.أ)، وخدمات المياه والصرف، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وشبكة طرق ومواقف داخلية مصممة ومنفذة وفق أفضل المعايير.
وفي هذا الصدد، أشارت شركة موطن العقارية إلى أن تجاوز نسبة الإنجاز 60% في مشروع مصانع موطن-عباقر الجاهزة يؤكد التزامها التام بالجدول الزمني وبمعايير الجودة المطلوبة لخدمة القطاع الصناعي، وأن هذا المشروع الذي يقام بشراكة استراتيجية مع شركة عباقر للاستثمار العقاري، هو جزء من دورها الفاعل في ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وأكدت شركة موطن إيمانها بأن تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم في دعم الاقتصاد، ولهذا، أٌنشئت هذه المصانع الجاهزة لتوجد حلولاً صناعية متكاملة لهم، حيث تتوفر البنية التحتية والمرافق اللازمة للصناعيين لبدء عملياتهم فوراً بأقل تكلفة وجهد، ضمن بيئة نموذجية ومحفزة في أكبر مدينة صناعية يطورها القطاع الخاص، موضحةً أنها نتطلع دائماً إلى التوسع في دعم الصناعة المحلية وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار."