موطن العقارية: إنجاز أكثر من 60% من مشروع "مصانع موطن-عباقر الجاهزة" بالرياض

وفي هذا الصدد، أشارت شركة موطن العقارية إلى أن تجاوز نسبة الإنجاز 60% في مشروع مصانع موطن-عباقر الجاهزة يؤكد التزامها التام بالجدول الزمني وبمعايير الجودة المطلوبة لخدمة القطاع الصناعي، وأن هذا المشروع الذي يقام بشراكة استراتيجية مع شركة عباقر للاستثمار العقاري، هو جزء من دورها الفاعل في ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وأكدت شركة موطن إيمانها بأن تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم في دعم الاقتصاد، ولهذا، أٌنشئت هذه المصانع الجاهزة لتوجد حلولاً صناعية متكاملة لهم، حيث تتوفر البنية التحتية والمرافق اللازمة للصناعيين لبدء عملياتهم فوراً بأقل تكلفة وجهد، ضمن بيئة نموذجية ومحفزة في أكبر مدينة صناعية يطورها القطاع الخاص، موضحةً أنها نتطلع دائماً إلى التوسع في دعم الصناعة المحلية وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار."