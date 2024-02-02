سفيرة المملكة بأمريكا تُقلد الملحق العسكري بالسفارة رتبته الجديدة

قلدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمقر السفارة في العاصمة واشنطن، الملحق العسكري في السفارة اللواء طيار ركن سلمان بن عوض الحربي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة لواء.