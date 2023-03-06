"إغاثي الملك" و"غُروس" الخيرية يوقعان مذكرة تعاون لتنسيق المساعدات الإغاثية خارج المملكة

فيما بادرت مؤسسة "غُروس" الخيرية انطلاقًا من مسؤوليتها الخيرية والوطنية بالمساهمة والمشاركة في مختلف الحملات الوطنية السعودية لإغاثة المنكوبين والمتضررين والمحتاجين خارج المملكة، وقد قدمت مؤسسة "غُروس" الخيرية في فترة زمنية قصيرة ما يزيد على 4 ملايين ريال في الحملات والبرامج الإغاثية المختلفة، سواء في السودان، والصومال، واليمن، وباكستان، ونيجيريا، ومؤخرًا دعمت المؤسسة المتضررين من الزلزال في كل من الجمهورية العربية السورية والجهورية التركية بمبلغ 1 مليون ريال عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.