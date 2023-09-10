ما حقيقة البروق والأضواء الغامضة التي تظهر في السماء مع الزلازل؟.. "المسند" يوضح

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، عن أن الأضواء الغامضة لا تظهر مع كل زلزال، بل هي نادرة جدًّا، ولا يمكن التنبؤ بها. ووفقًا لاستقراء بعض الدراسات فإن ظهور ضوء الزلزال يحدث عندما تكون قوة الزلازل خمس درجات على مقياس ريختر أو أكبر من ذلك.