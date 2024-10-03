الجدعان: المملكة نفذت إصلاحات مالية في ظل رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادنا على النفط

وخلال الاجتماع قال الجدعان : "لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي احتياجات وخطط اقتصادية مختلفة، لكننا جميعًا نواجه التحدي المشترك المتمثل في التخفيف من اعتمادنا على عائدات النفط، إذ نفذت المملكة العربية السعودية إصلاحات مالية في ظل رؤية 2030، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادنا على عائدات النفط، ويجري تنفيذ مبادرات مماثلة في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي".