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هطولات بـ5 مناطق.. "الحصيني": يفطر الصائمون بالإمارات وعمان على وقع الأمطار!
قال: متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول مع احتمال تشكل سحب عملاقة
قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع -وفقًا للنماذج العددية للطقس- ابتداء من اليوم، أن تعيش الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أجواء شتوية وربيعية ممطرة أيامًا عدة، مع فرصة سيول وحبات برد.
وأضاف: "متوقع استمرار فترة طويلة من الأجواء الشتوية والربيعية الممطرة على فترات؛ بحيث تزف الأمطار رمضان للإماراتيين والعمانيين ويفطر الصائمون في تلك الدولتين على صوت المطر إن شاء الله".
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة، وحبات برد وسيول، واحتمال تشكل سحب عملاقة، تمتد إلى نجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، والله أعلم.