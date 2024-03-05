هطولات بـ5 مناطق.. "الحصيني": يفطر الصائمون بالإمارات وعمان على وقع الأمطار!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع -وفقًا للنماذج العددية للطقس- ابتداء من اليوم، أن تعيش الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أجواء شتوية وربيعية ممطرة أيامًا عدة، مع فرصة سيول وحبات برد.