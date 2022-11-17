"القبلان": بعض المديرين قد يرتكب هذا الخطأ مع موظفيه أمام المراجعين

ويضيف الكاتب: "المدير الناجح الواثق من نفسه لا يظهر في الصورة عند تحقيق الإنجازات؛ بل يقدم أصحاب الإنجازات تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم، نعم هو قائد الفريق؛ ولكن من البديهي أن نجاح أي فريق عمل لا يتحقق دون قيادة، عند نجاح أي منظمة في أي مجال في القطاعات المختلفة سوف يسأل الناس، من هو قائد هذه المنظمة؟ نجاح فريق العمل هو نجاح لقائد الفريق، لا يحتاج القيادي لمقاطعة الموظف أو استلام الجوائز من أجل الظهور في الصورة؛ صورته واضحة في أداء فريقه، صورته واضحة في تعامل الموظفين مع العملاء، واضحة في تفاصيل بيئة العمل، واضحة في إجراءات العمل، واضحة في جودة المنتجات والخدمات، واضحة في علاقة زملاء العمل وفي الاتصالات الرسمية وغير الرسمية، وفي الإخلاص والانضباط والانتماء والولاء".