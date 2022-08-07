جراحة ناجحة لاستئصال ورم ليفي من الرحم بمستشفى الدكتور محمد الفقيه

قام الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى الدكتور محمد الفقيه، بإشراف الدكتور حسن عبداللطيف استشاري أمراض النساء والولادة، بإجراء الفحوصات اللازمة لمريضة في العقد الثالث من العمر، كانت تعاني من نزيف رحمي شديد وفقر الدم، وكبر في حجم البطن، في حالة تشابه امرأة حامل في الشهر الثامن؛ حيث تم عمل أشعة صوتية وأشعة الرنين المغناطيسي.
وتَبين وجود ورم ليفي من الرحم يصل لمنطقة الحجاب الحاجز، وإلى عنق الرحم من أسفل، وتم استئصال الورم الليفي مع المحافظة على الرحم؛ لتتمكن السيدة من الإنجاب، وهذه الحالة تحتاج إلى دقة شديدة في العمل لوجود أوعية دموية هامة.
وبفضل الله وتوفيقه، تكللت العملية بالنجاح، وتمت جراحة استئصال الورم بالكامل وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى لممارسة حياتها بشكل كامل وطبيعي.
جدير بالذكر أن مستشفى الدكتور محمد الفقيه، يعتبر من أحدث المستشفيات في الرياض، ومتعدد التخصصات الطبية، وحاصل على أعلى درجات التقييم من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وهي الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات اعتماد الجودة لمنشآت الرعاية الصحية في المملكة، ويقع المستشفى في مدينة الرياض على طريق الملك عبدالله.