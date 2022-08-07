جراحة ناجحة لاستئصال ورم ليفي من الرحم بمستشفى الدكتور محمد الفقيه

جدير بالذكر أن مستشفى الدكتور محمد الفقيه، يعتبر من أحدث المستشفيات في الرياض، ومتعدد التخصصات الطبية، وحاصل على أعلى درجات التقييم من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وهي الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات اعتماد الجودة لمنشآت الرعاية الصحية في المملكة، ويقع المستشفى في مدينة الرياض على طريق الملك عبدالله.