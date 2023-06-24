جمعية "سقيا الماء" بمكة: اعتماد قرابة 8 ملايين عبوة لبرنامج سقيا الحجاج

تَميزت الأسبلة بأنها من أهم وسائل السقيا التي كانت توضع على طرق الحجاج والمعتمرين قديمًا؛ بهدف توفير المياه لقوافل الحجيج وقاصدي بيت الله الحرام، من خلال حفر آبار المياه، وإنشاء محطات للاستراحة والتزود بالماء مجانًا.
وتقع أسبلة المياه على طريق مكة- جدة القديم، وهي سبيل الحديبية، وسبيل حداء، وسبيل أم الجود، وقد جُدّدت على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1942م، ويمد سبيل الحديبية بالمياه عبر قناة موصولة ببئر الحديبية، التي تبعد عنه حوالى 300م، أما سبيلا حداء وأم الجود فيمدان بالمياه من آبار ملاصقة لهما.
والأسبلة أحواض مسقوفة مستطيلة الشكل، تمتاز بواجهات هرمية تعلوها البسملة، كما تضم واجهتها فتحات للسقيا؛ لتكون محطة راحة وشرب ماء للمارين بها.
وفي عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ عززت شركة نقل وتقنيات المياه خطط الإمداد لهذا العام في منظومة نقل مياه الشعيبة- مكة المكرمة؛ فتم رفع الاعتمادية في محطات الضخ التابعة لأنظمة النقل إلى 120% لضخ كميات مياه تُقَدر بـ55.540.000 متر مكعب من المياه لمنطقة مكة المكرمة خلال الموسم منها (22.310.000) متر مكعب إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى رفع الخزن التشغيلي في المناطق الطرفية بمكة المكرمة لأكثر من 98%.
وكشفت جمعية "سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة، عن مواصلة الجمعية تنفيذ برامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير 20 مليون عبوة من المياه النقية والباردة خلال العام، بالإضافة إلى اعتمادها قرابة 8 ملايين عبوة لبرنامج سقيا الحجاج، و8 برادات للحجاج في عرفة ومزدلفة؛ فضلًا عن عدد المستفيدين من برامج السقيا في منافذ الحرم المكي بأكثر من 3 ملايين مستفيد.
ويأتي مسمى "سبيل" من مصطلح "تسبيل الماء"؛ بمعنى توزيعه أو صبه، وعُرف إنشاء الأسبلة في الجزيرة العربية، وهي منشآت معمارية قادمة من الثقافة الإسلامية التي تحث على سقيا المياه؛ لا سيما أنها مقدمة لضيوف الرحمن، وقد بُنِيت بطريقة تقليدية باستخدام مواد محلية، بتصميم يمكّنك من الاطلاع على نمط معماري إسلامي عريق متدفق المياه.