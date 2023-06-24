جمعية "سقيا الماء" بمكة: اعتماد قرابة 8 ملايين عبوة لبرنامج سقيا الحجاج

وتقع أسبلة المياه على طريق مكة- جدة القديم، وهي سبيل الحديبية، وسبيل حداء، وسبيل أم الجود، وقد جُدّدت على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1942م، ويمد سبيل الحديبية بالمياه عبر قناة موصولة ببئر الحديبية، التي تبعد عنه حوالى 300م، أما سبيلا حداء وأم الجود فيمدان بالمياه من آبار ملاصقة لهما.