إطلاق عدد من البرامج.. أمير تبوك يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان

واطلع أمير المنطقة خلال الاجتماع على التقرير السنوي للجامعة، والموافقة على اعتماد الطلبة المتوقع تخرجهم للعام الجامعي 2022- 2023م، كذلك تمت الموافقة على إطلاق أربعة برامج أكاديمية جديدة بالجامعة، وهي برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية، وبكالوريوس الهندسة الطبية وبكالوريوس الموارد البشرية، وبكالوريوس إدارة التوريد وسلاسل الإمداد، بعد ذلك اطلع المجلس على ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع، واتخذ المجلس بشأنها عدة قرارات.