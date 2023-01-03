إطلاق عدد من البرامج.. أمير تبوك يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان

رأس أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان وذلك بحضور أعضاء المجلس .
وفي مستهل الاجتماع، نوه أمير المنطقة بدعم وحرص القيادة الرشيدة للتعليم بالمملكة، سواء التعليم العام أو الجامعي، وبجهود أعضاء مجلس الأمناء بالجامعة، وكذلك إدارة الجامعة وما تم تحقيقه من إنجازات علمية وما وصلت إليه الجامعة من مكانة علمية متميزة.
واطلع أمير المنطقة خلال الاجتماع على التقرير السنوي للجامعة، والموافقة على اعتماد الطلبة المتوقع تخرجهم للعام الجامعي 2022- 2023م، كذلك تمت الموافقة على إطلاق أربعة برامج أكاديمية جديدة بالجامعة، وهي برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية، وبكالوريوس الهندسة الطبية وبكالوريوس الموارد البشرية، وبكالوريوس إدارة التوريد وسلاسل الإمداد، بعد ذلك اطلع المجلس على ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع، واتخذ المجلس بشأنها عدة قرارات.