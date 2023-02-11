مركز اتصال الصحة 937 يحصد جائزة الأفضل في تجربة المريض بالشرق الأوسط

حصد مركز اتصال الصحة 937 بوزارة الصحة جائزة الأفضل في تجربة المريض بالشرق الأوسط، والمقدمة من شركة جينيسيس العالمية "Genesys International" عن فئة الجهات التي تراعي الجانب الإنساني في تقديمها لخدماتها، وبمشاركة أكثر من 10 جهات صحيّة.
حيث تسلّم المركز الجائزة خلال فعاليات مؤتمر «LEAP» التقني الدولي في الرياض في دورته الثانية، والذي يُعد أضخم مؤتمر ومعرض تقني من نوعه يسلط الضوء على مستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية.
ويعد مركز اتصال الصحة 937 أحد المبادرات الصحية الفاعلة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسهيل وصولهم إليها من خلال تطبيق نموذج التميز في تقديم الخدمة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وتطوير التعاملات التقنية بإطلاق النسخة الجديدة من نظام إدارة علاقات المستفيدين (care)، وتحقيقه شهادة الآيزوISO 9001 المختصة في إدارة نظام الجودة.
يُشار إلى أن حصول المركز على تلك الجائزة هو استكمال لمسيرته في تقديم الخدمات الصحية والسعي نحو الريادة في خدمة العملاء في المجال الصحي، حيث أعلن أخيرًا عن تدشين منصته الإلكترونية التي تتيح رفع الاقتراحات والشكاوى والبلاغات للمساهمة في تعزيز الدور الرقابي لدى المستفيدين من تلك الخدمات.