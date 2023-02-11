مركز اتصال الصحة 937 يحصد جائزة الأفضل في تجربة المريض بالشرق الأوسط

يُشار إلى أن حصول المركز على تلك الجائزة هو استكمال لمسيرته في تقديم الخدمات الصحية والسعي نحو الريادة في خدمة العملاء في المجال الصحي، حيث أعلن أخيرًا عن تدشين منصته الإلكترونية التي تتيح رفع الاقتراحات والشكاوى والبلاغات للمساهمة في تعزيز الدور الرقابي لدى المستفيدين من تلك الخدمات.