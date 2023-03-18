الطائف.. 50 فرقة للأمطار ومتابعة لأداء قنوات تصريف السيول

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي، أن العمل جارٍ حاليًّا على تنفيذ مشاريع جديدة لتصريف مياه الأمطار في أحياء متفرّقة داخل المدينة والضواحي، مشيرًا إلى أن الأمانة سيّرت فرقًا لرصد تجمّعات المياه والتعامل معها، ووضعت 50 فرقة عمل ميدانية على أهبة الاستعداد؛ لاحتواء أي حالة مطرية.