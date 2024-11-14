"الضروريات الـ5".. "الرضيمان": أخذ الفتوى من الجاهلين دمار وخراب ودماء

أكد المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل الدكتور أحمد الرضيمان، أن الفتوى للحفاظ على الضروريات الخمس "حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال" يجب أن تؤخذ من علماء راسخين وليس من الجاهلين أو الثوريين أو من الإنترنت أو من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.