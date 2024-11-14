"الضروريات الـ5".. "الرضيمان": أخذ الفتوى من الجاهلين دمار وخراب ودماء

أكد المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل الدكتور أحمد الرضيمان، أن الفتوى للحفاظ على الضروريات الخمس "حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال" يجب أن تؤخذ من علماء راسخين وليس من الجاهلين أو الثوريين أو من الإنترنت أو من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكد "الرضيمان" أن أخذ الفتوى من العلماء الموثوقين، سيحافظ على النفوس والأمن، بعكس أخذها من غيرهم الذين تؤدي فتواهم إلى الخروج على الأئمة وأولياء الأمر، وتُسَبب قتل النفوس وسفك دماء المسلمين وانعدام الأمن وتنتج الخراب والدمار.
جاء ذلك في محاضرته الأسبوعية ضمن مبادرة "دور الفتوى في حفظ الضرورات وحفظ الأمن" التي أقيمت في جامع الأميرة سارة بمحافظة بقعاء.
يُذكر أن المبادرة تستمر شهرين ابتداءً من الثلاثاء 26/ 4/ 1446هـ، بتوجيه من سماحة المفتي العام للمملكة ونائبه للشؤون التنفيذية، وبتنسيق وموافقة من وزارة الشؤون الإسلامية- فرع الإفتاء بمنطقة حائل.