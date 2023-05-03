بدعوة من السعودية.. "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة تطورات الأوضاع بالسودان

وقال الدكتور السحيباني: "تشيد السعودية في الوقت ذاته بحُسن التعاون من الحكومة السودانية في تسهيل تلك العمليات، كما تود في هذا الصدد أن تُثمّن جهود الدول الأخرى التي قامت بجهود إنسانية فيما يخص عمليات الإجلاء، أو استقبال اللاجئين الفارين من مناطق الصراع، وتقديم الدعم الإنساني للنازحين، وتدعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي والدول والمنظمات الإنسانية كافة إلى المسارعة في التكاتف بتقديم يد العون والمساندة للشعب السوداني الشقيق، كما تقدر دور الأمانة العامة لمنظمة التعان الإسلامي وتحركاتها الملموسة في إطار التنسيق الثلاثي مع كل من الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى تواصلها مع المؤسسات الإقليمية والدولية الفاعلة من أجل إيجاد حل شامل لهذه الأزمة".