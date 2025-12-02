837 طلبًا إعفاءً جمركيًّا تعالجها "الصناعة" في أكتوبر 2025

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن هذه الطلبات شملت 4,021 بندًا للمواد الأولية، و14,162 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مؤكدًا أن خدمة الإعفاء تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتيسير رحلة المستثمر الصناعي من الفكرة حتى التمكين والإنتاج والتصدير.